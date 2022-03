Bouw nieuwe kantine en kleedkamers KV Woluwe-Zaventem stilgelegd

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de bouw van een nieuwe kantine en kleedkamers aan de voetbalvelden van KV Woluwe-Zaventem geschorst. Het project behelst verder ook de aanleg van een wadi én een parkeerterrein voor 81 wagens. Vooral dat laatste is de doorn in het oog van een aantal buurtbewoners.

37 inwoners van de Tiendeschuurveld en Langewagenstraat die zich verenigden in de actiegroep 1932works begrijpen niet dat er in hun spreekwoordelijke achtertuin een bos van 6.275 m2 wordt gekapt voor 81 parkeerplaatsen, een nieuwe kantine en kleedkamers. De huidige parking van 40 plaatsen verdwijnt en zal als bouwgrond verkocht worden door de gemeente. De provincie keurde het project goed, ondanks een beroep van bewoners. Zij vrezen hinder en ook de verstoring van de habitat van de ransuil wordt aangehaald.

De bewoners stapten uiteindelijk naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Voor de schorsing werd uitgesproken bleek het betrokken bosje echter snel gekapt geweest te zijn. “De gemeente heeft het bos snel laten kappen op 7, 8 en 9 maart ondanks dat de werf toen al geblokkeerd was. Ze waren naar eigen zeggen niet op de hoogte te zijn van de uitspraak”, klinkt het boos bij 1932works. “In de week van 14 maart begon de gemeente ook met graafwerkzaamheden, ondanks een schorsingsbevel dat een gerechtsdeurwaarder bij de ingang van de site had geplaatst.”

Volgens Sportschepen Piet Ockerman (Open VLD) werd de kap wel degelijk wettelijk uitgevoerd, dus voor het schorsingsbevel. Of het ook tot een vernietiging komt van de procedure valt af te wachten. “De Raad voor Vergunningsbetwistingen gaat nu na of er tekortkomingen of procedurefouten gemaakt zijn. Dat zou zes tot 12 maanden kunnen duren. Als dat effectief zo is geven zij dat door aan de provincie en moet het huiswerk opnieuw gemaakt worden.” De voetbalclub komt niet meteen in de problemen. “De oude kleedkamers en kantine zijn versleten maar we doen het nodige zodat de infrastructuur nog altijd veilig kan gebruikt worden door de kinderen.”