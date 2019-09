In Zaventem heeft het vanmiddag gebrand in gemeenteschool Hoek. Dat laat het gemeentebestuur weten.

Brandstichting in gemeenteschool Hoek snel onder controle

Om 15 uur vanmiddag werd er brand vastgesteld in gemeenteschool Hoek in Zaventem. De brandweer stelde twee brandhaarden op twee verschillende plaatsen vast. Er is sprake van brandstichting.

Het vuur trof voornamelijk de buitenzijde van het gebouwd. De gevelplaten zijn getroffen en de isolatie is beginnen te branden. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Intussen is het gebouw vrijgegeven en kunnen de kinderen morgen gewoon opnieuw naar school.