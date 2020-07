Brandstichting in jeugdhuis Wemmel

Vandalen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag brand gesticht aan jeugdhuis Barcode op de Brusselsesteenweg in Wemmel. De schade viel op zich wel mee maar het is wel al de zoveelste keer dat er sprake is van een inbraak of vandalisme aan het jeugdhuis.