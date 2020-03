Broodjeszaak dicht na controle, appartementen erboven ontruimd

In Groot-Bijgaarden, bij Dilbeek, is een broodjeszaak gesloten na controle van verschillende diensten. Twee appartementen boven de zaak zijn ontruimd.

De broodjeszaak aan de Brusselstraat in Groot-Bijgaarden kreeg eind vorige week het bezoek van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), arbeidsauditoraat, de politie van Dilbeek en de Brandweerzone Vlaams-Brabant. Volgens het FAVV is de zaak gesloten op bevel van de brandweer. Ook zouden er problemen zijn met de brandveiligheid van twee appartementen die boven de zaak gelegen zijn.

Het OCMW van Dilbeek is op zoek naar een tijdelijk onderkomen voor de bewoners. Wanneer de broodjeszaak opnieuw de deuren kan of mag openen, is niet bekend. Aan het raam van de zaak hangt volgend opschrift: "Wegens omstandigheden zijn we voor onbepaalde duur gesloten."