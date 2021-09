Brouwerij Palm stoomt hotelscholen klaar voor culinaire wedstrijd

Vandaag werden studenten en docenten van acht Vlaamse hotelscholen bij Brouwerij Palm Steenhuffel verwacht voor een contact- en workshopdag van de AEHT Cornet Trophy 2021. Dat is een nationale wedstrijd waarin wordt uitgemaakt wie de beste leerlingen zijn in de categorie keuken, maar ook in de zaal en op vlak van toerisme.

De wedstrijd is meteen ook de Belgische preselectie op deelname aan de Europese AEHT wedstrijd en conferentie in de Estse hoofdstad Tallinn. Via demo’s en workshops worden leerlingen en docenten bij Brouwerij Palm ondergedompeld in de wereld van producten ‘Lekker van bij ons’. Zowel de wedstrijddagen op 30 september en 1 oktober als deze workshopdag worden georganiseerd door COOVI in Anderlecht. Hun afdeling ‘Tuinbouw’ verzorgde een demo tafeldecoratie en de hotel-, bakkerij- en slagerijafdeling verwenden de gasten met eigen creaties.

Brouwerij Palm is al jaren partner van de wedstrijd. “Voor Palm is dit een educatief én maatschappelijk project. De brouwerij wil de studenten met een horecaopleiding de kans bieden hun vaardigheden op vlak van bier en gastronomie aan te scherpen”, zegt Peter Buelens van Brouwerij Palm. “Maar niet alleen de culinaire kennis wordt versterkt, ook de sociale vaardigheden worden door het samenwerken in teamverband extra ontwikkeld.”