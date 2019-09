Brownfieldconvenant Sun Chemical goedgekeurd

Er zijn al lang plannen met de voormalige Sun Chemical-site in de Donkerstraat. Eerder kwam er veel protest tegen de toenmalige plannen om van de site een KMO-zone te maken.

Schepen van ruimtelijke ordening Gunter Desmet: “In 2016 besliste de Vlaamse Regering om een brownfieldconvenant op te starten. De ex-Sun Chemical site in de Donkerstraat is immers vervuild en moet eerst gesaneerd worden, alvorens er herontwikkeling mogelijk is. Bedoeling is om een akkoord af te sluiten met alle actoren, zodat dit op een goede manier kan gebeuren: de eigenaar, heel wat Vlaamse overheidsdiensten en de gemeente Ternat. De gemeente Ternat wil binnen het wettelijke kader, want het gaat tenslotte om industriegebied, maximaal rekening houden met de bekommernissen van de omwonenden.”

Strikte voorwaarden

Herontwikkeling op de Sun Chemical-site is mogelijk voor het gemeentebestuur, maar wel onder strikte voorwaarden. Zo moet er een mobiliteitsonderzoek gebeuren en mag het mobiliteitsprofiel van de nieuwe ontwikkeling maximaal dat van het oude Sun Chemical evenaren. Ook moet er een akoestische studie komen en mogen geluidsgenererende activiteiten enkel ten noorden en ten westen van het domein. Ook moet er een groenbuffer aangelegd worden en zijn er nog een paar bouwvoorwaarden.

In de loop van november zal het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) over het brownfieldconvenant een hoorzitting organiseren. In het openbaar onderzoek dat nog altijd loopt, kan iedereen zijn opmerkingen indienen.