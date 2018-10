Bruno Clerbout: Een wereldkampioen komt thuis

Zondag zette Bruno Clerbout uit Kapelle-op-den-Bos de kroon op zijn sportieve loopbaan. In zijn laatste deelname aan de Iron Man in Hawaï, de moeder aller triatlons, werd hij wereldkampioen Iron Man in zijn leeftijdsklasse. Meer dan reden genoeg om de voormalige proftriatleet te vereren met een bezoekje…

De ambitie van Bruno Clerbout voor zijn laatste Iron Man was een plaats in de top vijf. Hij deed echter iedereen verstomd staan met een ultieme topprestatie: hij kwam eerste over de meet in zijn leeftijdscategorie (40-44 jaar) en mag zich dus wereldkampioen noemen. RINGtv ging de sympathieke krachtpatser vandaag thuis opzoeken. U ziet het vanavond in ons nieuws.