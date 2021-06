Brussels Airport wil ‘oude bakken’ fors meer belasten

Brussels Airport klimt langzaam uit het dal van de coronacrisis, al zal het nog enkele jaren duren voor het luchtverkeer zich volledig zal hersteld hebben. De luchthaven van Zaventem ziet in de crisis ook enkele opportuniteiten om van koersrichting te wijzigen. Zo wil de luchthaven zwaar vervuilende vliegtuigen meer laten betalen en de luchthaven beter ontsluiten via het spoor.

Het voorbije anderhalf jaar draaide Brussels Airport op een laag pitje. De luchthaven leed bijna 150 miljoen euro en 4.000 jobs gingen verloren. Aanleiding voor Brussels Airport-topman Arnaud Feist om het na de crisis over een andere boeg te gooien op bepaalde vlakken. Vijf jaar geleden werd al beslist om lawaaierige en vervuilende vliegtuigen drie keer meer landingsrechten aan te rekenen, maar Feist wil dat optrekken naar twintig keer zo veel. “We mogen die vliegtuigen niet verbieden, maar we kunnen het wel zo duur maken dat maatschappijen niet meer met hun oude bakken naar Brussels Airport vliegen”, zegt Arnaud Feist in Het Nieuwsblad.

Feist wil dat Brussels Airport ook aantrekkelijker maken via het spoor en denkt daarbij vooral aan hogesnelheidstreinen. Hij denkt onder meer aan snelle treinverbindingen vanuit de stations aan luchthavens in Amsterdam, Parijs of Duitse steden.