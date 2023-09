Burgemeester Gooik ruilt sjerp onverwacht in voor doctoraat

In Gooik legt burgemeester Simon De Boeck (cd&v) de burgermeesterssjerp neer. Hij ruilt zijn politiek mandaat in voor een loopbaan aan de Universiteit Antwerpen. Daar begint hij dit academiejaar een doctoraat rond Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. Eerste schepen en partijgenoot Gunther De Wilde neemt het roer over en wordt gezien de fusieplannen van de Pajotse gemeente wellicht de laatste burgemeester van Gooik.

Simon De Boeck nam op 10 januari 2022 de burgemeestersfakkel over van Michel Doomst. Minder dan twee jaar later kiest hij nu voor een carrièrewending. “Het was geen geheim dat ik mij in mijn sas voel in Gooik, maar ook daarbuiten kijk. Vroeg of laat was het mijn ambitie om ook buiten de gemeentegrenzen in actie te komen, met een brede interesse in ruimtelijk beleid.”

Opvolger

De Boeck wordt vanaf 15 september opgevolgd door eerste schepen Gunter De Wilde. Hij is sinds 2000 schepen in Gooik en kent het reilen en zeilen van de gemeente. “Ik kijk er enorm naaruit om met ons team een mooi verhaal neer te schrijven,” zegt hij. “Een luisterend oor en een open deur voor onze 9.428 Gooikenaars zal de basis van het beleid vormen.”

De Wilde herstelt ook een traditie van oud-burgemeester Michel Doomst. “Net zoals hem houd ik een wekelijkse zitdag. Elke maandag van 18 tot 20u zal de koffie klaarstaan op de eerste verdieping van het gemeentehuis. Elke burger met een idee, suggestie of probleem is welkom.”

Foto's: Simon De Boeck aan het werk in het gemeentehuis, Gunther De Wilde voor het gemeentehuis.