Burgemeester Kraainem roept collega’s op om CO2-meters te gebruiken

Burgemeester van Kraainem Bertrand Waucquez roept zijn collega’s op om ook in hun gemeente het gebruik van CO2-meters te stimuleren. Met die meters kan je de luchtkwaliteit meten en zo nagaan of ruimtes goed geventileerd zijn. In Kraainem worden al een sinds mei gratis CO2-meters verdeeld.

“Het initiatief van de gemeente Kraainem om gratis CO2-meters ter beschikking te stellen van handelaars, horeca, woonzorgcentra, publieke ruimtes en scholen in het kader van de strijd tegen corona werd de laatste maanden geloofd door binnen- en buitenlandse experts”, zegt Kraainems burgemeester Bertrand Waucquez (Kraainem-Unie). “Ik hoop dat zo veel mogelijk andere gemeentebesturen dat voorbeeld zullen volgend. Meten is weten, zeker als we een derde lockdown willen vermijden.”

CO2-meters meten de kwaliteit van de binnenlucht. Hoe hoger de CO2-concentratie, hoe groter de kans dat het coronavirus zich via aërosoldeeltjes verspreidt. Verse lucht is dus belangrijk, zeker ook in klaslokalen. “Volgende week gaan alle scholen opnieuw open. Leerkrachten zullen opnieuw vele uren samen met leerlingen doorbrengen, vaak in gesloten ruimtes. Om verspreiding maximaal te voorkomen, zullen scholen moeten weten wanneer de ramen en deuren open moeten. Ventileren kun je leren, met de hulp van een CO2-meter.”