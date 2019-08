Burgemeester Liedekerke: ‘fusioneren is niet nodig om samen sterker te staan’

Vier gemeenten uit onze regio zouden het best fuseren. Dat blijkt uit een onderzoek dat de krant De Tijd liet uitvoeren op basis van de startnota van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Naast Herne, Bever en Linkebeek wordt ook Liedekerke opnieuw genoemd. Aanleiding daarvoor is de ongunstige financiële situatie. “Maar penibel is de situatie niet,” vindt burgemeester van Liedekerke Steven Van Linthout (CD&V).

Het rapport van De Tijd is duidelijk: gezien Liedekerke minder dan 15.000 inwoners telt, een schuldenlast heeft van meer dan 1.300 euro per inwoner en daardoor niet eens budgettaire ruimte heeft per inwoner, gaat de gemeente best een fusie aan. “Nee,” zegt burgemeester Van Linthout, “dit is niet het moment.”

'Niet in de uitverkoop'

Volgens Van Linthout klopt het dat Liedekerke een schuldenberg heeft. “Historisch gegroeid,” zegt de burgemeester wiens partij al meer dan twee decennia in de meerderheid zit. “Het klopt echter niet dat Liedekerke in de uitverkoop staat. We laten de schulden niet meer indikken. Integendeel, jaarlijks reduceren we de schulden. We kunnen dat uiteraard niet in één keer doen.”

Dat Liedekerke door de schuldenberg ook geen budgettaire ruimte heeft (-12,5 euro per inwoner) en dus een negatief saldo torst, noopt volgens Van Linthout niet tot paniek. “Dit is een bedrag dat jaarlijks variabel is. Het klopt wel dat we in 2019 een positief eindresultaat moeten halen. Volgens onze prognoses zullen we dat makkelijk halen.”

Samenwerkingen

Van Linthout geeft evenwel toe dat het almaar moeilijker wordt om als gemeente alles alleen te doen. Een gedwongen fusie door Vlaanderen vindt hij echter geen goed idee. “Je hoeft niet te fusioneren om samen sterk te staan. We kunnen samenwerkingsakkoorden met andere gemeenten afsluiten, personeel en materiaal uitwisselen enzovoort. Op die manier kunnen we de kosten ook naar beneden halen.”