Buurtbewoners Stillemans-site Zellik ten einde raad

De buurtbewoners van de Stillemans-site in Zellik zijn de overlast beu. De incidenten volgen elkaar er in sneltempo op. Branden, nachtelijke discussies, illegaal bewonen van de gebouwen, stroompannes door het aftappen van elektriciteit en ga zo maar door. “We vragen heus geen onmogelijke inspanningen, maar het is wel dringend tijd voor actie. De stilte tot nu toe is oorverdovend”, zeggen buurtbewoners in een e-mail aan de redactie.

De bewoners rond de Stillemans-site in Zellik voelen zich in de steek gelaten. De verloederde bedrijfssite is al enkele jaren een stadskanker die heel wat overlast veroorzaakt. “Er zijn afbraakwerken bezig, maar die zijn eerder marginaal en alleen op plekken die asbestvrij zijn”, getuigen buurtbewoners. “Onderzoek heeft aangetoond dat de site heel wat asbest bevat. Stel je eens voor dat die bij een volgende brand vrijkomt en zich verspreidt over de buurt. Beseft de gemeente eigenlijk dat er wel degelijk zoiets bestaat als schuldig verzuim?”

De lijst met wantoestanden is eindeloos volgens de buurtbewoners. “Hier hebben clandestiene autohandelaars gezeten die nachtelijke discussies hielden, wapens trokken en omwonenden intimideerden en er werden in de gebouwen zelfs kerkelijke diensten gehouden”, zegt de buurt. “Momenteel hebben een 40-tal bewoners de volledige controle over de site. Wat als dat er nog meer gaan worden? Dat de gemeente Dilbeek op een gelijkaardige site wel paal en perk kon stellen aan dergelijke praktijken, toont alvast dat het anders kan.”

De gemeente Asse is op de hoogte van de problemen op de site. Zo lopen er bij de politie verschillende dossiers in verband met de site. Om krakers weg te houden, werd rondom de site hekkens geplaatst. We zijn vragende partij om het probleem dringend aan te pakken”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Peter Verbiest. “De politie doet wat kan. Gedwongen uithuiszettingen? Dat is een optie, maar binnen de kortste keren wordt de site opnieuw illegaal bewoond. De enige optie is alles afbreken.”

Die afbraak laat op zich wachten. “Probleem is dat subsidies daarvoor op zich laten wachten. Wij eisen dat bouwheer Matexi zo snel mogelijk start. Deze maand nog zitten we samen en zullen ze concrete engagementen moeten voorleggen”, aldus Verbiest. “Dat we de buurt in de steek laten, vind ik niet juist. We nemen de zaak ter harte en breken er ons hoofd over hoe we alles sneller kunnen laten verlopen. Onze deur staat altijd open voor de buurt.”