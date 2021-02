Buurtbewoners zetten juridische strijd tegen woonproject De Katte voort

Ondanks uitgebreid buurtprotest zette de gemeente Dilbeek eind november vorig jaar het licht op groen voor de bouw van het woonproject De Katte. Die komt in en rond de brouwerijhoeve Appelmans in Sint-Martens-Bodegem. Tegen de plannen werden 137 bezwaarschriften ingediend, maar die veegde de gemeente van tafel.

“We waren daar heel ontgoocheld over die beslissing. We hadden vooral bezwaren rond verkeersveiligheid en de grootschaligheid van het project”, zegt buurtbewoner Danny Gisgand. “We hebben niets tegen de verbouwing van de hoeve, maar we vrezen dat de 21 wooneenheden die in een aanpalende weide moeten komen nefast zullen zijn voor het dorp.”

Daarom start de actiegroep 'Leefbaar Beugoem' juridische procedures bij de deputatie en de Vlaamse overheid. “We willen vooral een dialoog hebben over het project, maar die hebben we niet gekregen”, zegt buurtbewoner Bram Vermeersch. “Voor ons moet het project zeker niet in de vuilbak. We willen een oplossing waarin iedereen zich kan vinden, maar we willen vooral dat er naar de wensen van de buurt geluisterd wordt.”