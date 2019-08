Chaos op Brussels Airport: Hele dag hinder door problemen met bagageband

Op één van de drukste weekends van het jaar is er chaos op Brussels Airport. Vanochtend zijn opnieuw technische problemen opgedoken met de bagageband op de luchthaven van Zaventem. "Het technische probleem is rond 9 uur opgelost, maar de hinder zal nog een hele dag duren", aldus Brussels Airport.

Het is al de derde keer op korte tijd dat er problemen opduiken met de bagageband. Eind juni bleven 4.000 koffers achter, op 13 juli bleven maar liefst 10.000 na een probleem met de bagageafhandeling. Ook nu, in één van de drukste weekends van het jaar op de luchthaven, moeten reiskoffers achterblijven.

"We betreuren dit ten zeerste. Het technische probleem is opgelost rond 9 uur, maar de rest van de dag zullen er vliegtuigen vertrekken met maar een deel van de bagage of geen bagage aan boord. Sommige vluchten zullen ook later vertrekken dan voorzien. We vragen passagiers om contact op te nemen met hun vliegtuigmaatschappij voor meer informatie over hun vlucht", meldt Brussels Airport.

Tussen 6 en 9 uur zijn zo'n 30 vluchten vertrokken met maar een deel van bagage of zelfs geen enkele koffer aan boord. Ook voor de rest van de dag zal dat het dus het geval zijn. De vorige keer werd binnen enkele dagen alle achtergebleven bagage opgestuurd. Brussels Airport schonk toen ook een sorry-voucher van 50 euro per passagier die zijn bagage moest achterlaten.