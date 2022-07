Het zit de Dilbeekse jeugdbewegingen niet mee. Een week nadat de tenten van Chiro Savio in de vlammen opging, is Chiro Iris dringend op zoek naar een kampterrein. Normaal konden ze terecht op een veld in Durbuy, maar de boer liet de Dilbeekse jeugdvereniging weten dat het veld dubbel geboekt is.

Chiro Iris in Dilbeek zoekt last minute nieuw kampterrein

Chiro Iris zou vanaf morgen normaal zijn tenten opslaan op een veld in Durbuy. Maar ze kregen van de boer last minute te horen dat het kampterrein ook verhuurd is aan een andere jeugdbeweging. “We kunnen dus niet op het terrein, waardoor we heel dringend op zoek zijn naar een nieuw kampterrein van 7 juli tot en met 7 augustus. We zoeken een terrein voor de capaciteit van ongeveer 100 man”, laat Chiro Iris weten.

De meisjes van Chiro Savio in Dilbeek kunnen intussen opgelucht ademhalen. Na een brand die hun tenten vernielde, kunnen ze toch op zomerkamp vertrekken. Een online steunactie leverde al bijna 23.000 euro op en er werden ook nog andere tenten gevonden, waardoor Chiro Savio op 1 augustus met een gerust gemoed op zomerkamp kan vertrekken.

Foto: Chiro / Jan Van Bostraeten