Circulatieplan Vilvoordse Faubourg-wijk veroorzaakt verwarring

In de Vilvoordse wijk Faubourg gaat deze week normaal gezien het nieuwe circulatieplan van kracht. Het treedt in werking van zodra alle nieuwe verkeersborden zijn geplaatst, maar dat veroorzaakt de nodige verwarring bij de buurtbewoners en voorbijgangers.

Inwoners en bestuurders in de wijk Faubourg weten tegenwoordig soms niet meer welke richting ze moeten uitkijken. Op de plaats van de oude borden staan al nieuwe, maar die nieuwe borden zijn wel nog afgedekt. Het zijn allemaal voorbereidingen voor het het nieuwe circulatieplan, dat de wijk veiliger en groener moet maken. Maar daar is niet iedereen tevreden mee. "Ik had veel liever de situatie zoals ze ervoor was, want ik zie er totaal geen logica in”, zegt buurtbewoner Filip Eerdekens. “Het gaat voor veel meer files zorgen en het parkeerprobleem alleen maar groter maken.” Volgens sommige bewoners loopt ook de communicatie met de stad Vilvoorde niet zoals het hoort. De bevoegde schepen van Mobiliteit was niet bereikbaar voor een reactie.