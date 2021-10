Clottemans mag uit de gevangenis voor opleiding

Els Clottemans (37), de vrouw uit Ternat die in 2010 werd veroordeeld tot 30 jaar in de parachutemoord, mag overdag tijdens de week een opleiding gaan volgen bij de VDAB. Eerder besliste de strafuitvoeringsrechtbank dat ze twee weekends per maand naar huis mag.

Els Clottemans kreeg in 2010 dertig jaar cel voor de moord op haar rivale Els Van Doren in de befaamde parachutemoord. Ze zou de parachute van Van Doren gesaboteerd hebben. Clottemans is dat altijd blijven ontkennen. Ze zit intussen 11 jaar in de cel. Burgemeester Michel Vanderhasselt reageert in de pers positief op de beslissing van de rechtbank. Volgens Vanderhasselt verdient ze een tweede kans en hoeft ze niet bang te zijn van slechte reacties in Ternat.