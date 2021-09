Coalitiewissel in Meise: "Vertrouwen is helemaal weg"

Meise krijgt dus een nieuw schepencollege. Gerda Van den Brande van N-VA blijft burgemeester, Samen Anders en PRO belanden in de oppositie. N-VA heeft een akkoord gesloten met de liberalen van LB+ en twee onafhankelijken. “Hoewel er de afgelopen jaren hard gewerkt is, liet een vlotte samenwerking binnen de huidige coalitie te wensen over”, zegt Gerda Van den Brande. “Uiteenlopende visies in bepaalde dossiers, eigengereid handelen, het achterhouden van informatie en de omgang van bepaalde schepenen met het personeel zorgden voor spanningen binnen de meerderheid. Die wrevel en een onderling gebrek aan vertrouwen stonden een verdere vlotte samenwerking in de weg en dat vertrouwen is nu net de basis voor een goed bestuur. Voor ons was het dossier Tussenveld de druppel die de emmer deed overlopen. In een coalitie is vertrouwen in elkaar een essentieel gegeven. Dit vertrouwen smolt weg als sneeuw voor de zon. Verder doen was gewoon niet meer realistisch.” zegt burgemeester Van den Brande.

“Ik blijf burgemeester”, laat Van den Brande weten. “Ook schepen Jonathan De Valck blijft aan boord. We behouden dezelfde bevoegdheden. Ann Van den Broeck komt nieuw in het schepencollege voor N-VA. Voor LB+ worden Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers (Open Vld) en Ruben Algaba schepen en begin 2022 neemt Virginie De Klippel (Open Vld) de taak van gemeenteraadsvoorzitter op zich.” Bij LB+ heerst uiteraard niets dan tevredenheid. “We zijn ook verheugd dat de twee onafhankelijken zich aansluiten bij deze nieuwe meerderheid. Zo komt er een stabiele meerderheid met 16 van de 25 zetels.”, aldus Tom Heyvaert van LB+. “Een aantal inhoudelijke lijnen worden bijgestuurd, zoals onder meer het dossier Tussenveld.”