Cocktail kijkt met jongeren achter de schermen van RINGtv

Heb jij op je werk ooit al het bezoek gehad van 20 tieners? Wij wel. Onze redactie kreeg het speelplein van Don Bosco Halle op bezoek, dat een themaweek over media en sociale media organiseerde. Zij kwamen voorbije week eens een kijkje nemen bij RINGtv.

Een hele dag gingen de jongeren niet alleen mee op pad met journalisten van RINGtv, ze hielpen ook bij het inblikken van reportages. “Ik dacht dat het gewoon wat filmen is, maar als je ziet hoe je dat moet doen, hoe je het statief moet zetten of de camera laat draaien, merk je dat het allemaal veel moeilijker is dan ik dacht”, zegt Kevin Lamal.

Ook om onbekende mensen aanspreken voor een interview, moeten de jongeren meer dan eens een drempel over. “Ik vind dat soms genant om te doen. Ik ga niet uit mezelf mensen aanspreken. Het is iets wat ik eigenlijk niet doe”, geeft Lucy Neuts toe. Het eindresultaat van een blik achter de schermen zie je vanavond in Cocktail.