In Wolvertem bij Meise is het voormalige klooster van de Zusters Ursulinen uit de 19e eeuw en de aanpalende Sancta-Mariaschool met de steun van de provincie Vlaams-Brabant omgebouwd tot het cohousingproject De Okelaar. Er is plaats voor 23 wooneenheden. Het project werd zaterdag ingehuldigd.

Cohousing in oud klooster in Meise

In de Okelaar kunnen zowel alleenstaanden terecht als gezinnen van alle leeftijden. Een woning is specifiek ingericht voor oudere bewoners. 6 wooneenheden worden verhuurd, waarvan er 3 in samenwerking met SVK Webra sociaal verhuurd worden. Er wordt in het project immers ook plaats ingeruimd voor minder draagkrachtige mensen (sociaal, emotioneel, fysiek...) Hiervoor zijn onder meer 'kamers met zorg' voorzien. De Okelaar is juridisch een coöperatieve vennootschap, waarin ook buitenstaanders aandeelhouder kunnen worden.

Bedoeling is dat alle bewoners samen als groep gaan leven, maar hierbij ook als een open woongemeenschap ingebed zijn in het sociale en culturele gebeuren in Wolvertem. Er wordt een milieuvriendelijke levensstijl gepromoot. Naast de uitvoering van verbouwing op een bio-ecologisch verantwoorde manier wordt ook het energie- en materiaalverbruik beperkt en milieuvriendelijke producten gebruikt. Er wordt ook een autodeelproject opgestart.