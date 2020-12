Controle op voedingstransporten in Ternat

Iedereen wil graag dat het kerstdiner kakelvers op tafel komt. Dan is het belangrijk dat de voedingswaren op een correcte manier getransporteerd worden. Daarom organiseerde de politiezone TARL aan het op-en afrittencomplex aan de E40 in Ternat een grootscheepse politiecontrole in samenwerking met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Samen controleerden ze of voedingsvrachtwagens eetwaren en andere levensmiddelen in hygiënische omstandigheden vervoeren. “Wij willen er zeker van zijn dat de consument beschermd is en daarom is het heel belangrijk om te kijken of er ook tijdens het transport alle levensmiddelen die vervoerd worden op de juiste temperatuur worden vervoerd en of alles onder hygiënische omstandigheden verloopt”, legt Hélène Bonte, woordvoerder van het FAVV uit. De politiezone TARL organiseert jaarlijks zo'n 30 grootschalige controleacties met verschillende organisaties.