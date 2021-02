Corona-uitbraak bij Ternatse kinderen: scholen dicht en activiteiten verboden

In basisschool De Kiem in Wambeek zit een kwart van de leerlingen in quarantaine. Reden genoeg voor het gemeentebestuur om de crisiscel bijeen te roepen. Die besliste om zowel de kleuter- als de lagere scholen te sluiten en over te schakelen op online afstandsonderwijs. “Door deze afkoelingsperiode in te lassen zijn we ervan overtuigd dat we het virus weer klein krijgen,” aldus schepen van Onderwijs Christiane Servranckx. “Voor kinderen van wie de ouders een essentieel beroep hebben, organiseren we wel opvang op school.”

Uit brononderzoek blijkt dat de meeste besmettingen bij kinderen jonger dan 13 plaatsvonden bij buitenschoolse activiteiten. Om te vermijden dat de kinderen elkaar buiten de schoolmuren blijven verder besmetten, besliste Ternat ook alle georganiseerde activiteiten voor kinderen met onmiddellijke ingang stop te zetten tot en met 10 maart. Het samenscholingsverbod (maximaal vier personen samen) wordt ook uitgebreid naar kinderen jonger dan 13 jaar.