Corona-uitbraak in woonzorgcentrum De Stichel: hulp van Defensie gevraagd

“Er is sprake van een mega-besmetting”, zegt burgemeester Hans Bonte. “27 residenten hebben positief getest en vandaag alleen al zitten vijf personeelsleden thuis. De vraag is ons gesteld of we vanuit de stad Defensie kunnen overtuigen om bij te springen en steun te verlenen.” Momenteel is dat al het geval in woonzorgcentrum Rietdijk in Vilvoorde, waar eerder sprake was van 32 besmettingen en verschillende overlijdens. “Daar gaat het nu wel de goede kant op, maar voor De Stichel ben ik met de procedures bezig richting Rode Kruis en gouverneur. Laat ons hopen dat we daar snel voor assistentie kunnen zorgen. Men moet er overgaan tot cohortering. Dat betekent dat een hele vleugel of groep wordt geïsoleerd en er enkel nog mensen worden toegelaten die helemaal zijn ingepakt.”

Bonte vindt de evolutie in heel Vilvoorde overigens zorgwekkend. “In tegenstelling tot de nationale trend, waar de daling vertraagt, zijn de cijfers opnieuw aan het stijgen in Vilvoorde. Dat baart ons zeer grote zorgen.”