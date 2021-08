Corona-uitbraak in Zaventems woonzorgcentrum: zeven bewoners overleden

Sinds half juli testten in totaal 28 mensen positief in het Zaventemse woonzorgcentrum Ter Burg, onder wie 20 bewoners en 8 medewerkers. De corona-uitbraak startte op een afdeling voor mensen met vergevorderde dementie. Zeven bewoners zijn intussen overleden. Een van hen was terminaal, een andere palliatief. De andere vijf waren volgens het woonzorgcentrum in relatief goede gezondheid. Alle overleden bewoners waren volledig gevaccineerd. “We hebben in ons woonzorgcentrum een vaccinatiegraad van 99 procent bij de bewoners en 96 procent bij het personeel”, schrijft hoofd Zorg Katleen Boydens in een brief die het woonzorgcentrum op z’n website publiceerde. “Een dergelijke uitbraak van deze omvang valt moeilijk te rijmen met onze vaccinatiegraad.” Het UZ Leuven onderzocht de voorbije twee weken de bloedstalen van de besmette mensen. Het zou volgens de VRT gaan om Colombiaanse variant die nog maar een paar keer werd gedetecteerd in ons land. De uitbraak lijkt intussen onder controle. Sinds 28 juli zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen.