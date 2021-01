Coronabesmetting bij brandweer Vilvoorde: Voorlopig enkel nog levensbedreigende interventies”

“Er is één brandweerman besmet geraakt in gezinsverband en daarop hebben alle collega’s waarmee hij in contact is geweest, een sneltest ondergaan”, legt Alain Habils van de brandweerzone Vlaams-Brabant West uit. “Daaruit zijn zes ‘verdachte’ gevallen naar voor gekomen. Zij hebben intussen een meer betrouwbare PCR-test ondergaan in het ziekenhuis en blijken toch niet besmet.”

De kazerne blijft intussen wel gesloten en de afschaling van de interventies blijft wel gelden. In samenspraak met de commandant werd een spoedprocedure opgestart om alle leden van het brandweerkorps vandaag te testen, zowel diegenen die vandaag aan het werk zijn, als de collega’s die ingepland staan de komende dagen. Hiervoor worden in de loop van de dag in AZ Jan Portaels sneltesten uitgevoerd.