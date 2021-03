Coronaveilig ontsnappen uit de escaperoom van vzw 'de Rand'

De babbelbox van Gemeenschapscentrum de Zandloper in Wemmel werd gisteren voor één dag omgebouwd tot een escaperoom. “We wilden ook echt iets voor de jongeren doen met onze babbelbox”, zegt Kristof Smet, centrumverantwoordelijke van GC de Zandloper. “Vandaar het idee van een escaperoom.” Dat idee bleek een schot in de roos te zijn, want de escaperoom was vrij snel volgeboekt. De deelnemers worden opgesplitst in twee teams en opgesloten in aparte ruimtes. Zo kunnen ze ook met personen van buiten hun bubbel proberen te ontsnappen. De escaperoom trekt de volgende weken ook naar andere locaties in de Vlaamse Rand. "Het gaat om een project van vzw ‘de Rand’”, Smet uit. “Het gaat binnenkort ook naar onze andere centra: naar GC de Bosuil in Jezus-Eik en later in de maand zal het ook nog in de Kam in Wezembeek-Oppem en in de Lijsterbes in Kraainem te gast zijn." Meer info vind je op de websites van de gemeenschapscentra.