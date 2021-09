CVO's zien vraag naar zorgopleiding stijgen

Een job in de zorgsector is nog nooit zo populair geweest. Dat merken ze ook bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs in Meise. Daar zien ze het aantal inschrijvingen flink stijgen. Corona heeft daar wellicht veel mee te maken. De werkzekerheid in de sector is een van de doorslaggevende factoren. Onze reporter trok naar het CVO in Meise en legde haar oor te luister bij de studenten.