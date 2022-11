Dag van de Ondernemer: Vlaams parlementslid Katia Segers bezoekt RINGtv

Het is vandaag de Dag van de Ondernemer. Unizo zet zowel bedrijfsleiders van grote multinationals als kleine starters en zelfstandigen in de kijker. De werkgeversorganisatie nodigt daarom tal van politici uit om een bezoek te brengen aan een bedrijf naar keuze. Vlaams parlementslid Katia Segers (Vooruit) uit Liedekerke koos voor een bezoek aan RINGtv. Want televisie maken, is meer dan ooit ook ondernemen.

Ondernemen betekent je wendbaar opstellen, oplossingen zoeken, vallen en ook vastberaden weer opstaan. Dat geldt ook voor mediabedrijven, vindt Vlaams parlementslid Katia Segers. “Er wordt niet vaak bij stilgestaan dat mediabedrijven ook volwaardige bedrijven zijn. Ze zijn erg belangrijk voor onze economie en werkgelegenheid, maar ook voor hun culturele waarde. Daarom wil ik vandaag met mijn eigen ogen zien hoe RINGtv met een beperkte ploeg dagelijks een volwaardig journaal maakt, en ook hoe de directie erin slaagt om het businessmodel gezond te houden.”

Achter de redactie van een mediabedrijf schuilt veel meer. “Er zit een hele machinerie achter van mensen die de baan op gaan om inkomsten te genereren en advertenties te verkopen bij de lokale ondernemers,” vult directeur van RINGtv Greet Claes aan. Dat is een uitdaging, weet Elke Tielemans van Unizo Vlaams-Brabant. “De prijs van grondstoffen stijgt, er is de inflatie, kosten voor personeel en energie stijgen,… Maar onze ondernemers houden vol en dat is bewonderenswaardig.”

RINGtv is een commercieel bedrijf dat dus om meer draait dan content voor tv en sociale media maken. “We moeten daar ook de nodige inkomsten voor verwerven, want als commercieel bedrijf worden we amper gesubsidieerd.” Katia Segers beaamt: “Zonder reclame-inkomsten kunnen media niet ondernemen, het is hun bron van inkomsten. Bovendien moeten ze ook de digitale omslag kunnen maken. Ook dat doet RINGtv uitstekend.”