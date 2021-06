Dam moet water in Lennikse Opperbusingenstraat tegenhouden

In Lennik moet een nieuwe houthakseldam voorkomen dat bij hevige regen water en modder stromen naar de Opperbusingenstraat. Die straat liep in het verleden regelmatig onder.

De provincie Vlaams-Brabant investeerde meer dan 6000 euro om samen met de gemeente Lennik de water- en modderoverlast aan de Opperbusingenstraat aan te pakken. “Door de afstroming van de hoger gelegen akkers treedt er bij hevige regenval geregeld overlast op in de straat”, zegt Heidi Elpers, schepen voor Landbouw in Lennik. “Ook stroomt er modder in de nabijgelegen waterloop Ten Ham. De grasstrook die er al ligt, is onvoldoende om al de overlast tegen te houden”. Maatregelen drongen zich dus op. “Om de afspoeling van de erosiegevoelige akkers tegen te houden, legden we op de bestaande grasstrook een houthakseldam van 56 meter aan”, vertelt gedeputeerde voor Waterlopen Bart Nevens. “De dam vertraagt het afstromende water en de modder kan erachter bezinken.”