DARK-actie politiezone Kastze focust zich ook op fietsdiefstallen

Vrijdag start de politiezone Kastze (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst) met z’n jaarlijkse DARK-actie. Met de campagne bindt de politiezone de strijd aan tegen de woninginbraken in de donkere wintermaanden. Dit jaar focust de politiezone momenteel zich ook op fietsdiefstallen. Want die zijn de voorbije weken verdubbeld in aantal.

De DARK-actie is intussen een vertrouwde campagne van de politie in Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst. “Dit jaar is het wat speciaal. We noteren veel minder inbraken in woningen, maar jammer genoeg merken we dat de inbraken uit bijgebouwen toenemen”, zegt korpschef Filip Van Steenbergen. “Vaak worden daar dure fietsen gestolen. We vragen daarom met drang alles goed af te sluiten en ook de fietsen slotvast achter te laten.”

In november telde de politiezone Kastze twaalf fietsdiefstallen, dubbel zoveel als in oktober. De politie zal daarom de komende weken ook tips geven over hoe inwoners beter hun tuinhuis of garage beter kunnen beveiligen.

Een uitgebreid verslag vind je vanavond in ons nieuws!