De Klim Op loopt voor zieke Vinz

Vinz was al snel een zorgenkindje. Een week na zijn geboorte had de nu bijna negen maanden oude baby al twee operaties ondergaan. "De diagnose mucoviscidose werd vrij snel gesteld. Vinz heeft bovendien maar één werkend niertje. Na een maand op de intensieve zorgen mocht hij naar een speciale kinderafdeling in isolatie", vertelt mama Annelies Van Keer. "Maar Vinz bleef geel zien. Na onderzoek is het ook gebleken dat hij een erfelijke leveraandoening heeft: A1AT. Die vernietigt op termijn zijn lever.”

Vorige week werd Vinz opgenomen in het ziekenhuis voor een levertransplantatie. "Het is afwachten. We zoeken ook steun om de kosten te kunnen voorschieten. De huidige steunmaatregelen van onze overheid zijn absoluut ondermaats om het hoofd boven water te kunnen houden in onze situatie", zegt papa Kristof Binst.

Die boodschap is niet in dovemansoren gevallen bij de De Klimop in Westrode, waar de mama van Vinz lesgeeft. "Vandaag gaan we een hele dag lopen voor Vinz. Het is ook nodig. Vinz moet elke drie dagen een fibrinogeen- spuit krijgen. Kostprijs per spuit: 950 euro. De levertransplantatie kost 4000 euro, kiné, verblijf ziekenhuis, het loopt allemaal op. We leven met de hele familie mee", zegt waarnemend directeur Timothy Joosten.

Er is inmiddels een ‘go fund-me’ pagina aangemaakt. Het doel daarvan is om 15.000 euro inte zamelen. Inmiddels staat de teller bijna op 6.000 euro, maar de zorgen voor het gezin zijn daarmee lang niet voorbij.