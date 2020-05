De Leertrommel opent pas maandag de schoolpoort

Ze hebben niet stilgezeten in De Leertrommel in Opwijk. Er is een barrière gemaakt tussen kinderen en leerkrachten, banken zijn aangeduid met een kruis en faceshields voorzien voor de leerkrachten. Maar uit een risicoanalyse die de school maakte, blijkt dat ze nog meer tijd nodig heeft om alle veiligheidsmaatregelen te kunnen toepassen.

"Er zijn heel veel dingen al een hele tijd geleden besteld geweest op het moment dat de draaiboeken uitgebracht zijn, maar de levertijd is onvoorspelbaar. We wachten bijvoorbeeld nog op stickers om op de grond te kleven. Daarbovenop is er ook de late communicatie van minister van Onderwijs Weyts in verband met de nieuwe richtlijnen in verband met de noodopvang”, zegt directrice Kathleen Van Lemmens.

De Leertrommel opent daarom niet overmorgen, maar pas maandag de schoolpoort. Voorlopig mogen ook alleen de leerlingen van het 6de leerjaar naar de klas. “Wij gaan in fases opstarten. We starten met het zesde leerjaar en de noodopvang. Want het is die combinatie die ons eigenlijk heel veel zorgen baart”, aldus Van Lemmens.

Het gemeentebestuur van Opwijk is intussen een zoektocht gestart naar vrijwilligers voor de noodopvang in de Opwijkse basisscholen.