De ontknoping van de Nieuwsneuzenwedstrijd nadert!

De voorbije weken interviewden zeven scholen uit onze regio zeven politici die nu zondag bij de verkiezingen kandidaat zijn voor het Vlaams parlement. Elke Vlaamse partij kwam daarbij aan bod. In de laatste aflevering van deze Nieuwsneuzenwedstrijd beoordeelt de jury de zeven interviews. Welke klas deed het beste politieke interview en wint de prijs van de jury? Je ziet het in de nieuwsuitzending op RINGtv.

Een jury keek de voorbije weken met argusogen en een kennersblik naar alle interviews. Zij bepalen vanavond wie naar huis gaat met de hoofdprijs. De jury bestaat dan ook uit professionele journalisten: radiomaker Jeroen Guns van Radio 2, hoofdredacteur Geert Selleslach van Randkrant en hoofdredacteur van RINGtv Dirk De Weert. De winnaar van de Nieuwsneuzenwedstrijd krijgt niet alleen een trofee, maar ook een cheque ter waarde van 700 euro voor een klasactiviteit naar keuze.

Stem voor de publieksprijs

Daarmee is de Nieuwsneuzenwedstrijd echter nog niet afgelopen. Tot zaterdagmiddag 12 uur kan ook jij je stem uitbrengen op het beste interview. Naast de prijs van de jury is er namelijk ook een publieksprijs. Ook die bestaat uit een cheque ter waarde van 700 euro voor een klasactiviteit naar keuze. Stemmen doe je via deze link. Zondag maken we de publiekswinnaar bekend op onze website.