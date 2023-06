De Ring in Opwijk bakt hele avond frieten voor zieke Janne: “Heel blij met de opkomst”

Wie gisteravond frietjes wou gaan halen bij frituur De Ring in Opwijk, moest lang aanschuiven. De frituur was uitzonderlijk open. Alle opbrengsten gaan naar Janne uit Steenhuffel, een meisje van 4 bij wie onlangs een hersentumor is vastgesteld.

Alle hens aan dek in frituur De Ring in Opwijk gisteravond. Mensen staan tot op straat aan te schuiven voor hun portie frietjes. “Normaal zijn we gesloten op maandag, maar we zijn uitzonderlijk open om Janne te steunen”, zegt Charlotte Van den Bossche. “Janne is het dochtertje van mijn nicht. Midden april werd bij haar een hersentumor ontdekt. Iedereen was kapot van dat nieuws.”

Dus twijfelen uitbaters Leo, Hilde en Joke niet om in actie te schieten. Met een twaalftal vrijwilligers steken ze een avond lang de handen uit de mouwen. “Deze dag is voor Janne en alle kankerpatiënten. Eerder hebben we al frieten gebakken voor de slachtoffers van de zware brand hier in Opwijk en een geldinzamelactie voor een carnavalsgroep”, zegt frituriste Hilde Van den Bossche.

De actie was alleszins een succes. In totaal waren er meer dan 200 bestellingen, daarbovenop werd nog eens 250 euro ingezameld. “Het is heel druk, maar dat is een goed teken. We zijn heel blij met de opkomst. Het toont dat er veel mensen zijn die hun hart op de juiste plaats hebben”, besluit Hilde.