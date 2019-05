De Ro (Open VLD): “Er is gestemd op mensen die geen oplossingen bieden”

Jo De Ro zit met Open VLD in het verliezende kamp. In het Vlaams Parlement verliezen de liberalen op dit moment één zetel. De zetel van De Ro wankelt. "Ik heb een vreemd gevoel. Ik voel aan mensen rondom mij dat ze angst hebben voor het opkomende racisme en verharding in de politiek."

De Ro werd de voorbije dagen in verschillende media geloofd om zijn werk in het Vlaams Parlement. Maar hij dreigt zijn inzet niet te kunnen verzilveren. “Ik blijf duimen. Er verschuift nog heel wat. De helft van de kantons in Vlaams-Brabant moeten nog geteld worden. Het wordt nagelbijten,” zegt De Ro, die een verklaring zoekt voor het verlies van zijn partij. “We hebben de moeilijkste weg gekozen. We zijn niet aan de zijlijn blijven staan en zijn niet weggelopen van onze verantwoordelijkheden," zegt De Ro.

Ook voor de Vilvoordse liberaal is de verkiezingsuitslag een duidelijk signaal. "Ik heb tijdens de campagne mensen gehoord die boos waren. Niet op één partij, maar op de politiek in het algmeen. Als zij zich niet gehoord voelen, moeten we dat als politici oppikken. Maar er is op mensen gestemd die geen concrete oplossingen hebben voor onze regio. Ik vraag mij af wat zij vanaf morgen gaan doen,” besluit De Ro.