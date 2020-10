De speeltijd is voorbij voor de burgemeester van Wemmel

In de coronaranglijst van meest besmette gemeenten in Vlaanderen staat Wemmel op nummer drie. Burgemeester Walter Vansteenkiste wil streng optreden.

Per 100.000 inwoners zijn er de laatste 14 dagen 1.285 bevestigde besmettingen in Wemmel. “We komen tot de vaststelling dat het vooral gaat om familiale besmettingen. Daarbij is de link tussen Wemmelaars en Brusselaars zichtbaar,” zegt de burgemeester.

Vansteenkiste hoopt dat de nieuwe, verstrengde federale maatregelen het tij zullen keren. Extra maatregelen komen er niet. Qua handhaving is de speeltijd nu wel echt voorbij: “Ook de gouverneur dringt daar erg op aan, net als de procureur. Dat er strikt wordt gehandhaafd. Zeer strikt. Dat het niet meer het moment is om verwittigingen uit te delen en door de vingers te zien. Dat is absoluut niet meer aan de orde. Er wordt zeer strikt gehandhaafd. Men gaat bijvoorbeeld over tot onmiddellijke betaling.”