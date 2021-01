Derde justitieantenne in Vilvoorde gaat bijna van start

Enkele jaren geleden werd het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst. In afwachting van een eigen justitiehuis voor Halle-Vilvoorde, werden in de regio in 2018 al justitieantennes geopend in Asse en Halle. Die zijn gelegen in Jeugdcentrum ’t Jass en in Het Sociaal Huis in Halle. Toen al werd de derde antenne in Vilvoorde aangekondigd, maar die liet bijna drie jaar op zich wachten. “Er is nu met de stad Vilvoorde een akkoord bereikt om een antennepost ter beschikking te stellen. De antenne zal er op korte termijn kunnen komen nadat nog een aantal modaliteiten uitgewerkt zijn”, aldus Inez De Coninck.

Door de antennes kan Halle-Vilvoorde een eigen vervolgingsbeleid voeren, al blijft het voorlopig nog altijd afhangen van het Brusselse justitiehuis. De Coninck blijft dan ook pleiten voor een volwaardig justitiehuis voor Halle-Vilvoorde. “De Vlaamse rand verschilt op vlak van criminaliteit sterk van Brussel. Na de oprichting van het justitiehuis in Halle-Vilvoorde zullen er nog antennes blijven bestaan, maar uiteraard in functie van de locatie van het nieuwe justitiehuis”, besluit De Coninck.