Dienstencentrum Omikron deelt naam met nieuwe coronavariant: “Wij zijn ook niet uit te roeien”

Eind vorige week werd de wereld opnieuw opgeschrikt door een nieuwe Zuid-Afrikaanse coronavariant. Die kreeg de naam Omikron mee, naar de 15de letter van het Griekse alfabet. Ook in Melsbroek verslikten ze zich even in hun koffie. Het lokaal dienstencentrum heet er namelijk ook Omikron. “Ik was wel eerst even geschrokken”, geeft centrumleider Hilde Meulemans toe. “Pas maar op, wij zijn ook erg besmettelijk en niet uit te roeien, heb ik al eens al lachend geantwoord op een berichtje dat ik hierover kreeg. Daarmee bedoel ik dat we verder werken en de moed niet verliezen. Er zullen nog wel wat mopjes of opmerkingen rond komen maar daar zal het wel bij blijven.”