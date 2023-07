Dierenasiel Veeweyde breidt fors uit: "Zware investering is verklaring van liefde voor dieren"

Dag op dag een maand geleden werd de symbolische eerste steen gelegd voor de renovatie van het dierenopvangcentrum Veeweyde in Anderlecht. De werken zullen bijna twee jaar duren. Zo wordt de ruimte om katten op te vangen meer dan verdubbeld tot bijna 500 vierkante meter. De quarantaineruimte plaats zal bieden aan maximaal 64 katten. Voor de honden komen er dan weer 71 nieuwe kennels. Veeweyde zal na de renovatie capaciteit hebben voor maximaal 176 honden, vandaag zijn er dat 45.

“De kosten van dit project zullen nog lange tijd voelbaar zijn op de financiën van de vereniging, die 8 miljoen euro aan eigen fondsen moet vrijmaken. We hebben de vrijgevigheid van onze supporters en donateurs dus meer dan ooit nodig”, zegt Gaëtan Van Goidsenhoven, voorzitter van het dierenopvangcentrum in Anderlecht. “Uiteindelijk is dit prachtige project veel meer dan muren en beton. Het is een echte en concrete verklaring van liefde voor dieren, zowel voor deze generatie als voor de generaties die zullen volgen.”