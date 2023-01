Dierengeneeskunde, fitness en training: sporthonden kunnen voortaan terecht op één plek

In Kapelle-op-den-Bos heeft het eerste centrum dat in ons land dierensportgeneeskunde, revalidatie en training voor honden combineert de deuren geopend. Baasjes moeten dus niet langer zelf afwegen of ze met hun hond naar de dierenarts, orthopedist of fysiotherapeut moeten gaan. “Net zoals topatleten kunnen sporthonden nu terecht bij één centrum voor zowel gespecialiseerde zorg, training, diagnostiek van blessures en revalidatie”, klinkt het bij dierenarts Pieter Vanacker.

AniCura Fysio-fit Anthemis in Kapelle-op-den-Bos biedt sporthonden gespecialiseerde begeleiding op één plek. Het gaat om een primeur in België. “Ook al begeleiden we wereldtop, ons motto blijft dat elke sporthond baat heeft bij goede begeleiding. In België hinken we daarin flink achterop ten opzichte van de rest van Europa”, zegt dierenarts en bezieler Pieter Vanacker. “Dankzij onze begeleiding kunnen de dieren nog verdere stappen zetten. We voorzien ook plaats in de agenda om sporthonden snel te kunnen onderzoeken, dus zelfs spoedgevallen kunnen bij ons terecht.”

Het team van dierenartsen werd uitgebreid met topchirug Yves Samoy. Het centrum in Kapelle-op-den-Bos behandelt momenteel verschillende wereldtophonden en plant de begeleiding van topteams op wereldkampioenschappen in agility, canicross, flyball en andere sporten. Sporthonden die na een revalidatie opnieuw hun training opstartten, kwamen soms opnieuw in de problemen met blessures. Daarom werd fitnesstrainer Inge Dillen aan boord gehaald.

“Haar doorgedreven sporttechnische revalidatie brengt honden tot op hun oude of een beter niveau alvorens hun competitie terug op te starten. De samenwerking met Inge en Yves zorgt ervoor dat we sportblessures beter kunnen diagnostiseren, behandelen en zo een herval voorkomen", besluit Vanacker.