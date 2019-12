Dieven weg met spaarkas van café: 23.000 euro buit

Vorige week vrijdag konden spaarders hun geld afhalen in een appartement boven het café. Volgens het parket Halle-Vilvoorde arriveerden twee verdachten in een Mini met onbekende Franse nummerplaat aan het café in het Leeuwse gehucht Negenmanneke. Een derde verdachte bleek op dat moment al in het appartementsgebouw te zijn en opende de deur voor één van zijn kompanen. De andere bleef wachten in de wagen.

Eén van de verdachten hield een getuige onder schot, terwijl de andere enveloppes met spaargeld roofde. De daders stapten nadien in terug in de wachtende Mini in en reden vervolgens weg richting Bergensesteenweg. Tijdens de diefstal droegen ze alledrie bivakmutsen.