Digitaal aanmelden ook in scholen Meise

Kamperen bij de school waar je je zoon of dochter wil inschrijven. Ook in Meise behoort dat vanaf nu tot het verleden. Wie z'n kind wil inschrijven, moet zich vanaf volgend schooljaar eerst digitaal aanmelden.

Begin februari werd er nog gekampeerd voor 't Schooltje van Oppem, een deelgemeente van Meise. Om dat in de toekomst te vermijden, zullen ouders zich vanaf nu eerst online moeten aanmelden. Pas daarna kan men z'n kind inschrijven. Het systeem wordt al in heel wat gemeenten in onze regio toegepast. Kinderen met broers of zussen op school en kinderen van het personeel krijgen voorrang. De plaatsen die dan nog beschikbaar zijn, worden verdeeld op basis van andere criteria. Het systeem geldt voor alle basisscholen in Meise.