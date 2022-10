Dilbeek laat sluikstorters opdraaien voor opruimkosten

Wie betrapt wordt op het achterlaten van zwerfvuil in Dilbeek, zal vanaf 1 januari 2023 naast een GAS-boete ook de rekening van de opruimkosten gepresenteerd krijgen. “We zetten nu al stevig in op het vinden van de sluikstorters met camera’s en door de inzet van gemeentelijke vaststellers en politie”, legt bevoegd schepen Stijn Quaghebeur uit. “Wie betrapt wordt, krijgt een GAS-boete in de bus en vanaf volgende jaar gaan we nog een stap verder. De kosten voor het opruimen van een sluikstort of zwerfvuil worden dan niet langer door de gemeente gedragen, maar doorgerekend aan de vervuiler via een zogenaamde retributie.” Die retributiekosten kunnen flink oplopen. “Het gaat om een minimumbedrag van 370 euro en kan afhankelijk van de hoeveelheid afval die wordt achtergelaten, oplopen tot meer dan 1000 euro”, geeft Quaghebeur nog mee.