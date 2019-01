Directrice Martine uit Gooik staat nog geregeld voor de klas

Vlaams minister van Onderwijs Crevits doet inspanningen om de werkdruk van schooldirecteurs in het basisonderwijs te verlagen. Sinds begin van dit schooljaar hoeven directeurs van basisscholen met meer dan 100 leerlingen niet langer in de klas te staan. Bij het begin van het nieuwe jaar investeerde Crevits 20 miljoen extra voor administratieve steun, wat gelijk staat aan zo'n 100 nieuwe jobs. Maar Martine Crombaut, directrice van basisschool 't Nestje in Gooik, merkt daar niets van. Haar school is te klein om te genieten van die maatregelen.

Martine is al 19 jaar directrice van basisschool 't Nestje in de Gooikse deelgemeente Leerbeek. Ze is directrice maar staat wekelijks zelf 4 op de 5 dagen als kleuterjuf in de klas. De reden: de school telt maar 24 kleutertjes en zelfs volgens de nieuwe maatregelen is dat een te klein aantal, want dat geeft de school enkel recht op 3 kleuterjuffen.

De combinatie directrice en kleuterjuf eist regelmatig zijn tol. Martine neemt veel papieren en administratie mee naar huis. Martine hoopt dat de minister ook denkt aan de echte kleine scholen en toch zou ze een job als fulltime directrice niet helemaal zien zitten: Martine is veel te graag kleuterjuf!