Dirk Brossé plant Prima La Musica Bos in Halle

Prima La Musica is de naam van het kamerorkest van Brossé en Vercruysse. “De film Onze Natuur waarvan wij hoofdpartner zijn, is een grote hit”, zegt adjunct-administratuur van het Agenthschap Natuur en Bos Jos Rutten. “De film lokte al meer dan 265 000 kijkers in Vlaanderen en ook de documentaire op Canvas heeft met de herhalingen meegeteld gemiddeld 500 000 trouwe kijkers. Dirk Brossé componeerde hiervoor de prachtige muziek.” Als bedanking kregen Dirk Brossé en concertmeester Jo Vercruysse vanmiddag de eer om mee een aantal bomen te planten van het nieuwe stuk bos. “Met mijn muziek wou ik de kijkers van Onze Natuur meenemen in het verhaal, een extra dimensie geven aan de avonturen van de dieren. Niet vrijblijvend en vluchtig, maar beklijvend. Zorgen dat de avonturen van die dieren blijven hangen en zo zorgen voor verwondering, bewondering en respect voor onze prachtige natuur. Dat ik nu deel kan uitmaken van het internationaal gekende Hallerbos is fantastisch. Zelfs mijn Amerikaanse vrienden zijn nu jaloers.” Het Prima La Musica Bos is 1,5 hectare groot en telt 5200 planten.