Dirk Frimout geeft lezing op Campus Wemmel

Voormalig astronaut Dirk Frimout bezocht vandaag Campus Wemmel. Hij gaf er een lezing in het kader van de ‘Engelse Week’. Frimout sprak onder meer over het reilen en zeilen van het astronautenbestaan. In 1992 verliet Frimout onze atmosfeer en was zo de eerste Belg in de ruimte. Ruim 30 jaar later spreekt hij nog steeds met evenveel passie over zijn vak. Een passie die hij graag wil doorgeven aan de jongere generatie.

Gravity, G-forces en electromagnetic spectrum. Het Engels is dé taal voor wie astronaut wil worden. Daarom nodigde Campus Wemmel voor de Week van het Engels ruimtevaarder Dirk Frimout uit. Ook volgens hem is het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in het Engels, want dat is niet alleen op aarde de belangrijkste taal. “Het ISS bestaat uit twee delen. Het ene is in het Engels en het andere in het Russisch. Iedereen moet dan ook de twee kennen”, vertelt Frimout.

Na meer dan 20 jaar opleiding werd Frimout in 1992 de eerste Belg in de ruimte. Een prestatie die hij verwezenlijkte door hard te werken, maar vooral ook door te dromen. Volgens directrice Sanne Huygens kan iemand als Frimout een positieve invloed hebben op de studenten. “Ik denk dat inspirerende figuren als Dirk Frimout hen wel kunnen tonen dat dromen mag en als je sterk genoeg je dromen naajaagt, je die ook echt wel kan waarmaken”.

Na de lezing mocht Frimout zelf de voetjes onder tafel steken. De horecastudenten van Campus Wemmel namen de austronaut op hun beurt mee op een culinaire reis en lieten hem genieten van hun zelfgemaakte gerechten.