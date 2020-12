Dode en gewonden na mysterieuze vechtpartij in Zaventem

Bij een vechtpartij in een leegstaand bedrijfspand in de Belgicastraat in Zaventem vielen gisterenavond één dode en meerdere gewonden. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde. Volgens de eerste vaststellingen van de wetsdokter zou het slachtoffer met messteken om het leven zijn gebracht. Er loopt een onderzoek.