Dorpspoëzie Steenokkerzeel krijgt vaste plek

In Steenokkerzeel krijgen de gedichten die inwoners schreven voor het project ‘Zomerpoëzie in het Dorp’ een vaste plek in de gemeente. Zo kan je tijdens een zomerse wandeling blijvend genieten van dorpspoëzie.

Het project ‘Zomerpoëzie in het Dorp’ kaderde in 2020 binnen de Week van de Amateurkunsten. Inwoners konden toen in volle coronaperiode gedichten insturen. De inzendingen werden vervolgens afgedrukt op grote duurzame borden en er werden vier wandelingen uitgestippeld waarbij de borden langs die trajecten geplaatst werden. Zo konden mensen coronaveilig op pad om de poëzie van hun dorpsgenoten te ontdekken.

“Om de borden geen stof te laten vergaren, geven we ze nu een vaste plek in de gemeente,” legt schepen van Cultuur Geert Laureys uit. “Zo kom je de 24 borden tegen als je via de Vogelzangvijver en hondenweide van Melsbroek naar Perk wandelt of fietst. Aan de kerkhofmuur van Steenokkerzeel komen later ook nog 12 borden te hangen. Zo kan je tijdens een zomerse wandeling genieten van poëzie.”