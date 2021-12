Drie Liedekerkenaren winnen prestigieuze podcastaward

Maar liefst 200 000 luisterbeurten heeft hun podcast ‘Mij gedacht’ al intussen, zes jaar nadat De Morgen-journalist Frederik De Backer en zijn vrienden Xander Van Hoorick en Daan De Mesmaeker begonnen. Nu winnen de Liedekerkenaren onverwacht een prestigieuze podcastaward. Oude afleveringen van FC De Kampioenen van naaldje tot draadje bespreken. Dat is de eenvoudige, maar succesvolle formule van ‘Mij gedacht’. "We maken notities in onze boekjes en dan bespreken we het verloop van een aflevering”, vertelt Xander Van Hoorick. “Maar dat gaat natuurlijk snel vervelen. Daarom mengen we het met dingen die we zelf meemaken en geven onze mening over de actualiteit. De Kampioenen zijn eigenlijk alleen een kapstok.”

Ook hun liefde voor hun thuisgemeente Liedekerke vormt een belangrijk onderdeel van het succesverhaal van de podcast. “We komen alle drie uit Liedekerke en dat maakt het heel herkenbaar én komisch”, lacht Daan De Mesmaeker.