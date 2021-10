Drie scholen Kapelle-op-den-Bos dicht door corona

"Er was vorig weekend een bijeenkomst van leerkrachten waar blijkbaar één leerkracht besmet was. Maandag was het pedagogische studiedag in de scholengroep, dinsdag en woensdag kregen de leerlingen weer les. Maar daarna bleek dat acht leerkrachten van de basissschool Karamba positief testten. Doordat er veel contacten zijn geweest, beslisten we om de school nu te sluiten. Zaterdag worden 200 leerlingen en leerkrachten van Karamba getest. Daarvoor komt een testbus langs. Uit voorzorg zijn ook de basisscholen De Pepel en De Kiem vrijdag gesloten. Dat komt omdat de leerkrachten van die scholen ook deelnamen aan een pedagogische studiedag van de scholengroep. In de Kiem is inmiddels één leerkracht positief getest. De 200 leerlingen en leerkrachten van de school Karamba gaan in quarantaine. Zondag is er opnieuw crisisoverleg. Afhankelijk van de testresultaten beslissen we of de scholen langer dicht blijven. Ik schrik wel van de snelheid waarmee het virus een groep leerkrachten kon besmetten. Of het om de nieuwe variant gaat, moet onderzoek uitwijzen," besluit Ghysels.